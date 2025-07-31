Кисловодск разработает концепцию обновления автопарка к концу 2025 года

Власти Кисловодска до конца 2025 года подготовят концепцию обновления общественного транспорта. Об этом сообщил «ТАСС Кавказ» со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам господина Моисеева, администрация планирует приобрести новые автобусы у отечественных производителей для модернизации городского автопарка. Реализация проекта потребует дополнительного финансирования, поскольку нынешний бюджет не располагает необходимыми ресурсами.

После подготовки концепции городские власти рассчитывают получить финансовую поддержку от федеральных и краевых структур для реализации планов по обновлению транспортной системы.

Валентина Любашенко