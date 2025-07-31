Кисловодск разработает концепцию обновления автопарка к концу 2025 года
Власти Кисловодска до конца 2025 года подготовят концепцию обновления общественного транспорта. Об этом сообщил «ТАСС Кавказ» со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По словам господина Моисеева, администрация планирует приобрести новые автобусы у отечественных производителей для модернизации городского автопарка. Реализация проекта потребует дополнительного финансирования, поскольку нынешний бюджет не располагает необходимыми ресурсами.
После подготовки концепции городские власти рассчитывают получить финансовую поддержку от федеральных и краевых структур для реализации планов по обновлению транспортной системы.