Возвращение блудного бразильца

«Зенит» дебютировал с победы в Кубке России по футболу, обыграв в Грозном «Ахмат» 2:1. Судьба встречи во многом была решена в ее начале, когда голы за сине-бело-голубых забили защитник Арсен Адамов и нападающий Лусиано. В конце матча хозяева отыгрались со «смешного» пенальти. Первый матч за «Зенит» провел 20-летний защитник Никита Лобов. Также состоялось долгожданное возвращение на поле бразильского полузащитника Вендела, который на месяц позже вернулся из отпуска, чем остальные, но быстро набрал форму и получил место в стартовом составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Ахмат»(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Ахмат Арена»

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС Матч между командами «Ахмат»(Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Ахмат Арена»

Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», провел ротацию состава, как обычно бывает в кубковых матчах. На поле с первых минут вышли вратарь Денис Адамов, защитники Арсен Адамов, Нуралы Алип, полузащитники Ярослав Михайлов, Юрий Горшков, форвард Александр Соболев, которые не получали времени или получали его мало в играх чемпионата России. В тройку защитников Семак также включил 20-летнего Никиту Лобова, воспитанника академии «Зенита», сына футболиста Константина Лобова, выступавшего за петербургский клуб в начале нулевых. Самым же большим событием стало возвращение в состав бразильца Вендела, который еще не играл за «Зенит» в этом сезоне. И даже из отпуска вернулся на месяц позже других футболистов (как примерно всегда он делает). Это произошло две недели назад. На этот раз задержка произошла, поскольку полузащитник надеялся, что его продадут в какой-нибудь бразильский клуб. Но ни один из них не смог договориться с «Зенитом», если вообще проявлял интерес к 27-летнему Венделу, зная его примерную трансферную стоимость. В итоге бразилец погулял, сколько хотел, на родине, продлив свой отпуск на месяц, и в середине июля, когда зенитовцы уже прошли межсезонные сборы и готовились взять старт в чемпионате России, все же вернулся в Петербург. Вендел — наверное, единственный игрок в мировом профессиональном футболе, который сам решает, когда ему возвращаться из отпуска и возвращаться ли. «Зенит» назначает ему штрафы за опоздания. Вендел их выплачивает и возвращается в стартовый состав. Потому что в «Зените» его считают талантливым игроком. Интересно, что будет делать клуб, когда таких талантов разведется много. Пока желающих последовать примеру Вендела не находится. Наверное, у остальных игроков не такая большая зарплата.

Так или иначе, Вендела простили и вернули на поле. Произошло это спустя две недели после того, как он прилетел из Бразилии. И выглядел он в Грозном не хуже остальных — во всяком случае с точки зрения физической формы. Отбегал 65 минут, пока его не заменили на Педро. С мячом Вендел всегда в порядке. И опять-таки вопрос: то ли этот футболист обладает уникальным талантом возвращаться быстро в строй после длительного отдыха и набирать кондиции, то ли предсезонные сборы, которые проходят футболисты, в таком виде просто не нужны — достаточно более короткого срока для подготовки. Интересно, появится ли Вендел, важнейший при всех прочих обстоятельствах игрок для «Зенита», в матче третьего тура РПЛ с ЦСКА, который сине-бело-голубые проведут 3 августа на «Газпром Арене». Можно давать 80% уверенности на то, что да.

А в Грозном «Зенит» выиграл, не прибегая к услугам основных игроков, они даже не приехали на матч. Хорошо сыграл в дебюте аргентинец Лусиано, который сначала сделал передачу на дальнюю штангу защитнику Арсену Адамову — тот замкнул ее ударом головой (пять лет назад Арсен начинал карьеру именно в «Ахмате», поэтому сильно не праздновал свой гол), а потом забил сам после длинного паса Нуралы Алипа и скидки головой Соболева. Это был эффектный гол с «перекидкой» вратаря.

Плохо только то, что после достижения счета 2:0 «Зенит» все меньше атаковал, а во втором тайме практически перестал это делать. Вся игра сводилась к забросам на Соболева и к тому, что тот пытался как-то распорядиться мячом, чтобы организовать наступление, но ничего из этих попыток не выходило. Ближе к концовке встречи Семак бросил на помощь форварду Максима Глушенкова, еще одного игрока, про поведение которого много пишут СМИ. В том контексте, что Глушенков болезненно реагирует, когда его по ходу матча меняют. Так произошло в игре второго тура чемпионата России с «Рубином», в которой «Зенит» довольствовался ничьей 2:2, хотя до последних минут вел в счете. Семак объяснил замену Глушенкова тем, что тот допускал на поле много брака. Никто, кроме главного тренера «Зенита» и других людей, обладающих столь зорким профессиональным зрением, этого не заметил. В итоге Семак выпустил Глушенкова на 20 минут игры с «Ахматом», и, надо полагать, больших разногласий между игроком и тренером нет.

Хотя на поле все это не привело ни к чему хорошему. Когда уже шла концовка игры, мяч после подачи со «стандарта» попал в руку Соболева, хотя этого тоже почти никто не разглядел, кроме судей, отвечающих за ВАР, и хозяйская команда получила право на 11-метровый. Его реализовал Мохамед Конате — форвард «Ахмата» из Буркина-Фасо, имеющий российское гражданство. У «Ахмата» были шансы забить второй, но на этот раз «Зенит» удержал победный счет. И многих его болельщиков расстроило только то, что Сергей Семак не дал шанса в этой игре 17-летнему Вадиму Шилову, еще одному воспитаннику академии, который попал в заявку на матч. В межсезонье Шилов «разрывал» защитников соперников «Зенита» в товарищеских матчах, чем обратил на себя внимание поклонников сине-бело-голубых, мечтающих видеть на поле воспитанников клуба. Семак обещал давать талантливому форварду игровое время. Но сейчас сказал, что матч с «Ахматом» был очень сложным и выпускать на поле молодого игрока в таких условиях рискованно. Такие тренеры «Зенита», как Юрий Морозов, Павел Садырин, Властимил Петржела, не боялись этого делать — более того, считали, что чем экстремальнее ситуация на поле, тем лучше можно оценить потенциал новичка. Семак — тренер другого плана: он никогда не рискует без надобности, думая больше о результатах команды, чем о развитии юных футболистов. И, когда результата нет, болельщики сразу пеняют Семаку на то, что он не развивает игроков и вообще не улучшает игру «Зенита».

Кирилл Легков