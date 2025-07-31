Россия и Лаос подписали договор о правовой помощи по уголовным делам

Министр юстиции России Константин Чуйченко и Верховный народный прокурор Лаоса Сайсан Кхотпхутхон подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщили в Telegram-канале российского министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ закрепил механизмы взаимодействия стран по обмену доказательствами и данными по местонахождению предметов и лиц. Помимо этого установлен порядок вызова свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц в правоохранительные органы страны-партнера.

Ранее сегодня прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. На встрече лаосский глава подарил России двух слонов. До этого он встретился с замглавы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.