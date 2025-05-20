Ноу-хау для вебкама

Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, что следует считать секретом производства. Два предпринимателя заключили лицензионный договор, по которому один обязался передать другому ноу-хау — инструкции для организации вебкам-студии. После получения информации покупатель лицензии обнаружил, что эти сведения можно найти в свободном доступе в интернете, и потребовал вернуть деньги. Но арбитражные суды отклонили иск, решив, что секрет производства может не быть результатом творческой деятельности и являться лишь обобщением информации на основе профессионального опыта. Теперь по жалобе покупателя ноу-хау дело рассмотрит экономколлегия ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ВС взял на рассмотрение спор о том, может ли общедоступная информация считаться ноу-хау. По договору от ноября 2022 года ИП Антон Иванов предоставил ИП Сергею Лебедеву неисключительную лицензию на секрет производства. Речь шла о передаче «совокупности знаний и опыта в сфере развлечений на стриминговых и потоковых сервисах». В состав ноу-хау входили план открытия студии, инструкции по подбору помещения, перечень необходимого оборудования, список программ, описание портрета кандидата на должность модели, методы и технологии оказания услуг и другое. Из материалов дела следует, что речь шла о создании вебкам-студии Showgirls. Франшизы на открытие таких студий формата «non-nude» для общения моделей в видеочатах с иностранцами продавал некий Антон Иванов на сайте Бизнесменс.ру в 2023 году, обещая покупателям «высокодоходный бизнес» с чистой прибылью от 700 тыс. руб. в месяц.

Согласно ст. 1465 Гражданского кодекса РФ (ГК), секретом производства признаются «сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам». Информация относится к ноу-хау, если к ней «у третьих лиц нет свободного доступа и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе через режим коммерческой тайны».

Стоимость ноу-хау составляла 1,59 млн руб. паушального платежа и 3% ежемесячной выручки (но не менее 30 тыс. руб.). Успев заплатить 1,06 млн руб., покупатель, получивший доступ к электронному хранилищу данных, пришел к выводу, что там нет никакого секрета производства и всю эту информацию можно легко найти в интернете. В претензионном порядке разногласия не были урегулированы, после чего господин Лебедев через суд потребовал признать договор незаключенным и вернуть ему деньги. Позицию истца подкрепляло заключение патентного поверенного, признавшего, что речи о секрете производства не идет, поскольку «сведения находятся в открытом доступе в различных источниках». Ответчик настаивал, что коммерческая ценность его сведений заключается в том, что он собрал и обобщил информацию и методы ведения этого бизнеса с учетом своего опыта в этой сфере, что позволяет покупателям сократить издержки.

Общедоступный опыт

Арбитражный суд Республики Татарстан отклонил иск, поскольку истец получил доступ к материалам об открытии студии, то есть обязательства перед ним исполнены. По мнению суда, ноу-хау необязательно должно быть результатом творческой деятельности или быть поставлено под режим коммерческой тайны, а поверенный допустил ряд ошибок и его заключение не является надлежащим доказательством. Эту позицию поддержали апелляция и окружная кассация.

Не согласившись с этим, Сергей Лебедев подал жалобу в ВС, заявляя, что в договоре о ноу-хау должно указываться на «конкретный результат интеллектуальной деятельности», которого здесь не было. Более того, информация, выдаваемая за секрет производства, «широко распространена в сети Интернет», подчеркивает истец. По его мнению, даже если ответчик обобщил весь свой опыт, его «явно недостаточно для ноу-хау», поскольку на ряде сайтов есть более подробная и бесплатная информация о ведении такого бизнеса. Поскольку истцу «не были переданы секретные сведения» об организации и ведении профессиональной деятельности, договор является незаключенным, говорится в жалобе. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 24 июня.

Охраноспособный секрет

Советник практики интеллектуальной собственности юркомпании ЭБР Ольга Яшина признает, что бизнес-франшиз на рынке огромное количество, впрочем, если передавалось только ноу-хау, это не франшиза, а скорее лицензионный договор. В спорах вокруг передачи секрета производства часто участвуют «высокотехнологичные, фармацевтические, производственные и ИТ-компании», делится наблюдениями юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева.

Ключевой вопрос заключается в том, что именно относится к секрету производства. Адвокат АБ «Астерикс» Дмитрий Венгерский поясняет, что ноу-хау может считаться лишь та информация, которая соответствует критериям секретности, ценности и охраны. «Проще говоря, секрет производства предполагает не только новизну, обеспечивающую более высокую эффективность в сравнении с другими технологиями, но и отсутствие свободного доступа к нему у третьих лиц, то есть эти сведения не являются общедоступными»,— уточняет патентный поверенный и управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Если переданная информация действительно была в свободном доступе в интернете, признаки секрета производства нельзя считать соблюденными, подтверждает господин Венгерский.

Впрочем, патентный поверенный и партнер Amond & Smith Антон Сыров считает, что составляющие ноу-хау материалы не обязаны быть уникальными, а секрет производства может быть результатом систематизации и обобщения информации с учетом накопленного опыта. «Возможно, истец мог бы сам собрать эти сведения из открытых источников, но это потребовало бы времени и затрат»,— указывает юрист. По мнению Антона Сырова, нижестоящие суды правильно оценили доводы ответчика и пришли к выводам о «соответствии его ноу-хау критериям охраноспособности».

Юристы высказывают разные прогнозы на исход дела в ВС, отмечая, что от решения экономколлегии зависит то, возобладает ли в практике формальный подход или же судам придется каждый раз проверять информацию на предмет ее коммерческой ценности и секретности.

Ян Назаренко, Анна Занина