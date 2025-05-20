Ноу-хау для вебкама
Можно ли считать общедоступные инструкции секретом производства
Верховный суд РФ (ВС) разъяснит, что следует считать секретом производства. Два предпринимателя заключили лицензионный договор, по которому один обязался передать другому ноу-хау — инструкции для организации вебкам-студии. После получения информации покупатель лицензии обнаружил, что эти сведения можно найти в свободном доступе в интернете, и потребовал вернуть деньги. Но арбитражные суды отклонили иск, решив, что секрет производства может не быть результатом творческой деятельности и являться лишь обобщением информации на основе профессионального опыта. Теперь по жалобе покупателя ноу-хау дело рассмотрит экономколлегия ВС.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
ВС взял на рассмотрение спор о том, может ли общедоступная информация считаться ноу-хау. По договору от ноября 2022 года ИП Антон Иванов предоставил ИП Сергею Лебедеву неисключительную лицензию на секрет производства. Речь шла о передаче «совокупности знаний и опыта в сфере развлечений на стриминговых и потоковых сервисах». В состав ноу-хау входили план открытия студии, инструкции по подбору помещения, перечень необходимого оборудования, список программ, описание портрета кандидата на должность модели, методы и технологии оказания услуг и другое. Из материалов дела следует, что речь шла о создании вебкам-студии Showgirls. Франшизы на открытие таких студий формата «non-nude» для общения моделей в видеочатах с иностранцами продавал некий Антон Иванов на сайте Бизнесменс.ру в 2023 году, обещая покупателям «высокодоходный бизнес» с чистой прибылью от 700 тыс. руб. в месяц.
Согласно ст. 1465 Гражданского кодекса РФ (ГК), секретом производства признаются «сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам». Информация относится к ноу-хау, если к ней «у третьих лиц нет свободного доступа и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе через режим коммерческой тайны».
Стоимость ноу-хау составляла 1,59 млн руб. паушального платежа и 3% ежемесячной выручки (но не менее 30 тыс. руб.). Успев заплатить 1,06 млн руб., покупатель, получивший доступ к электронному хранилищу данных, пришел к выводу, что там нет никакого секрета производства и всю эту информацию можно легко найти в интернете. В претензионном порядке разногласия не были урегулированы, после чего господин Лебедев через суд потребовал признать договор незаключенным и вернуть ему деньги. Позицию истца подкрепляло заключение патентного поверенного, признавшего, что речи о секрете производства не идет, поскольку «сведения находятся в открытом доступе в различных источниках». Ответчик настаивал, что коммерческая ценность его сведений заключается в том, что он собрал и обобщил информацию и методы ведения этого бизнеса с учетом своего опыта в этой сфере, что позволяет покупателям сократить издержки.
Общедоступный опыт
Арбитражный суд Республики Татарстан отклонил иск, поскольку истец получил доступ к материалам об открытии студии, то есть обязательства перед ним исполнены. По мнению суда, ноу-хау необязательно должно быть результатом творческой деятельности или быть поставлено под режим коммерческой тайны, а поверенный допустил ряд ошибок и его заключение не является надлежащим доказательством. Эту позицию поддержали апелляция и окружная кассация.
Не согласившись с этим, Сергей Лебедев подал жалобу в ВС, заявляя, что в договоре о ноу-хау должно указываться на «конкретный результат интеллектуальной деятельности», которого здесь не было. Более того, информация, выдаваемая за секрет производства, «широко распространена в сети Интернет», подчеркивает истец. По его мнению, даже если ответчик обобщил весь свой опыт, его «явно недостаточно для ноу-хау», поскольку на ряде сайтов есть более подробная и бесплатная информация о ведении такого бизнеса. Поскольку истцу «не были переданы секретные сведения» об организации и ведении профессиональной деятельности, договор является незаключенным, говорится в жалобе. ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание назначено на 24 июня.
Охраноспособный секрет
Советник практики интеллектуальной собственности юркомпании ЭБР Ольга Яшина признает, что бизнес-франшиз на рынке огромное количество, впрочем, если передавалось только ноу-хау, это не франшиза, а скорее лицензионный договор. В спорах вокруг передачи секрета производства часто участвуют «высокотехнологичные, фармацевтические, производственные и ИТ-компании», делится наблюдениями юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева.
Ключевой вопрос заключается в том, что именно относится к секрету производства. Адвокат АБ «Астерикс» Дмитрий Венгерский поясняет, что ноу-хау может считаться лишь та информация, которая соответствует критериям секретности, ценности и охраны. «Проще говоря, секрет производства предполагает не только новизну, обеспечивающую более высокую эффективность в сравнении с другими технологиями, но и отсутствие свободного доступа к нему у третьих лиц, то есть эти сведения не являются общедоступными»,— уточняет патентный поверенный и управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Если переданная информация действительно была в свободном доступе в интернете, признаки секрета производства нельзя считать соблюденными, подтверждает господин Венгерский.
Впрочем, патентный поверенный и партнер Amond & Smith Антон Сыров считает, что составляющие ноу-хау материалы не обязаны быть уникальными, а секрет производства может быть результатом систематизации и обобщения информации с учетом накопленного опыта. «Возможно, истец мог бы сам собрать эти сведения из открытых источников, но это потребовало бы времени и затрат»,— указывает юрист. По мнению Антона Сырова, нижестоящие суды правильно оценили доводы ответчика и пришли к выводам о «соответствии его ноу-хау критериям охраноспособности».
Юристы высказывают разные прогнозы на исход дела в ВС, отмечая, что от решения экономколлегии зависит то, возобладает ли в практике формальный подход или же судам придется каждый раз проверять информацию на предмет ее коммерческой ценности и секретности.