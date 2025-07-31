Две новые экотропы планируется запустить в 2026 году в Петербурге и Ленобласти

В следующем году власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга намерены совместно запустить две новые экотропы: «Жемчужная тропа» и «Таежный мир». Такое решение было озвучено 31 июля на заседании координационного совета двух регионов в сфере социально-экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Разработан перечень межрегиональных маршрутов, планируемых к созданию до 2030 года, который включает в себя семь маршрутов. В 2026 году рассматривается возможность организации двух новых межрегиональных маршрутов»,— прокомментировал глава комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.

Планируется, что «Жемчужная тропа» протяженностью 10 км соединит Гладышевский заказник и Линдуловскую рощу. Маршрут тропы «Таежный мир»: заказник «Сестрорецкое болото» — заказник «Болото Ламмин-Суо», природный ландшафт «Хаапала». Общая протяженность этого маршрута составит 52 км.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил закрепить ежегодное финансирование на содержание экомаршрутов в 47-м регионе.

Андрей Цедрик