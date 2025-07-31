Песков: работа БРИКС не ориентирована против других стран

Страны БРИКС не планируют отвечать на угрозы, поскольку не ориентируют свою работу против других государств. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли объединение реагировать на высказывания президента США Дональда Трампа об организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС — это не антиамериканская организация»,— сказал господин Песков в комментарии ТАСС.

Накануне Дональд Трамп назвал БРИКС антиамериканской организаций и заявил, что она «действует против доллара» и стремится лишить его статуса мировой резервной валюты. 8 июля господин Трамп предупреждал, что «довольно скоро» введет на товары из стран БРИКС 10-процентные пошлины. Через 10 дней после этого он заявлял, что объединение «быстро угасает» после его заявления.

Сейчас в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выгоды и угрозы».