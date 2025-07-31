Песков: работа БРИКС не ориентирована против других стран
Страны БРИКС не планируют отвечать на угрозы, поскольку не ориентируют свою работу против других государств. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будет ли объединение реагировать на высказывания президента США Дональда Трампа об организации.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«БРИКС не отвечает на угрозы. БРИКС — это не антиамериканская организация»,— сказал господин Песков в комментарии ТАСС.
Накануне Дональд Трамп назвал БРИКС антиамериканской организаций и заявил, что она «действует против доллара» и стремится лишить его статуса мировой резервной валюты. 8 июля господин Трамп предупреждал, что «довольно скоро» введет на товары из стран БРИКС 10-процентные пошлины. Через 10 дней после этого он заявлял, что объединение «быстро угасает» после его заявления.
Сейчас в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Индонезия.
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