«Высокие нагрузки и стресс сжигают ресурсы уже к 35-40 годам»

В туристической отрасли в последние годы наметился тренд на санаторно-оздоровительный отдых. По словам экспертов, отдыхающие в отпуске сегодня выбирают не просто пассивное времяпрепровождение, а осознанное лечение от накопленных за годы работы физических и психологических расстройств. Управляющий акционер клиники «Здравница Лаго-Наки» Татьяна Мамонтова рассказала «Review. Ъ-Кубань» о том, почему люди предпочитают проводить отпуск в санаториях, почему молодеет клиент и как традиционная медицина сочетается с инновациями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Татьяны Мамонтовой Фото: из личного архива Татьяны Мамонтовой

— Татьяна Вячеславовна, расскажите, наблюдается ли в последние годы рост спроса на услуги санаториев?

— Скорее, не просто рост, а качественное изменение запроса. Сегодня здравницы все чаще приезжают не просто полечиться, а осознанно инвестировать в свой главный ресурс — здоровье и жизненную энергию. Люди, особенно успешные, занятые, устали от экстренной медицины. Они ищут системный подход: понять истинные причины упадка сил, хронического стресса, неочевидных болей и предотвратить их развитие, а не просто снять симптомы. Пандемия ускорила этот тренд: люди ценят безопасность, контролируемую среду внутри страны и, главное, результат, который ощущается сразу и остается надолго.

— Какие тренды в санаторно-курортной отрасли вы могли бы отметить? На какие услуги наибольший спрос?

— Мы видим три ключевых тренда в отрасли. Во-первых, стандартные путевки уходят в прошлое, клиент хочет точный диагноз своего состояния и индивидуальный маршрут восстановления. Отсюда — взрывной спрос на комплексную диагностику и работу врачей-универсалов (остеопаты, кинезиологи, неврологи, терапевты), видящих картину целиком.

Второй тренд — это так называемый «VIP-экспресс». Востребованы короткие, интенсивные программы (пять-семь дней) с максимальной отдачей. Антистресс-ретриты и программы экспресс-диагностики Check-up позволяют за считанные дни получить мощную перезагрузку и четкий план действий — идеально для собственников и топ-менеджеров.

Третий тренд — синтез доказательной медицины и эффективных традиционных методик. Это медицинская кинезиология, БОС-терапия (биологическая обратная связь), остеопатия плюс целебные минеральные ванны, ручной массаж и «средотерапия» — лечебный климат.

— Как спрос на услуги и предложения зависят от локации санаторно-курортного учреждения?

— Локация — это не просто фон, это активный лечебный фактор. Предгорья Кавказа, например, обеспечивают чистый воздух, насыщенный фитонцидами горных лесов и лугов, мягкий комфортный климат без резких перепадов, а также восстанавливающая психику красота.

— Как современные технологии внедряются в санаторно-курортную сферу? Какие традиционные способы лечения требуют сохранения?

— Традиции и инновации не нужн противопоставлять, их следует интегрировать для максимального эффекта. К примеру, медицинская кинезиология выявляет скрытые дисфункции мышц и связок. БОС-терапия — учит осознанно управлять стрессом. Современная диагностика дает объективную картину функционального состояния.

В то же время, ничто не заменит искусство рук остеопата или массажиста, глубинный эффект природных минеральных вод и грязей, целительную силу правильно подобранной аппаратной физиотерапии.

— Кто основные клиенты здравниц? Правда ли, что гость санаториев молодеет?

— Как правило, типичный гость санатория — успешный, активный человек 40-50+ лет (да, аудитория заметно помолодела), который столкнулся с последствиями высокого темпа жизни. Это и хроническая усталость, и эмоциональное выгорание, и тревожность, и нарушения сна, и «необъяснимые» боли в спине, шее, суставах. География – вся Россия: от Москвы и Петербурга до Ростова, Краснодара, Екатеринбурга, Казани и Тюмени. Значительная часть гостей приезжает по рекомендации.

Клиенты санаториев молодеют потому что высокие нагрузки и стресс современной жизни сжигают их ресурсы уже к 35-40 годам.

— Какие вы видите перспективы у санаторно-курортной отрасли в Краснодарском крае и Адыгее? Будет ли расти спрос?

— Перспективы региона колоссальны. Здесь уникальное сочетание целебного климата, природы и потенциала для развития высококлассного медицинского туризма. Спрос будет расти, но только у тех, кто четко понимает своего гостя и предлагает не просто путевку, а решение его конкретных проблем.

Беседовал Дмитрий Михеенко