Более 72 тыс. штрафов выписали в Петербурге за остановку под запрещающими знаками

По итогам июля 2025 года более 27 тыс. водителей в Петербурге получили штрафы за остановку/стоянку автомобиля под запрещающими знаками. Такие цифры назвали 31 июля в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, количество нарушений правил остановки и стоянки под знаками 3.27 и 3.28 обычно достигают своего пика именно в летние месяцы. Для усиления контроля за соблюдением ПДД и сокращения случаев нарушений правил остановки и стоянки Городской центр управления парковками за два года установил 94 стационарные камеры фиксации правонарушений на улично-дорожной сети. Такие комплексы размещены около станций метро, а также в районе оживленных и перегруженных транспортом локаций, уточнили в комтрансе.

В течение года ЦУП планирует установить еще 53 камеры фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения по 31 адресу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на платных парковках в Петербурге с начала года выявили около 18 тыс. нарушений.

Андрей Цедрик