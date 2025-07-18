На платных парковках в Петербурге выявили около 18 тыс. нарушений с начала года

По итогам шести месяцев текущего года в зоне платной парковки в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах Петербурга было выявлено 17,9 тыс. транспортных средств с закрытыми госномерами или вообще без них. Такие итоги за I полугодие представили в ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, пешие инспекторы ЦУП зафиксировали на платных парковках 8,9 тыс. автомобилей без регистрационных знаков, у 9 тыс. они оказались закрыты. С водителями было проведено 3,6 тыс. профилактических мероприятий.

Также инспекторы проверили 3 тыс. автомобилей, размещенных на местах, предназначенных для инвалидов. Из них выявлено более 700 ТС, не включенных в Федеральный реестр инвалидов. Информацию о нарушениях передали в Госавтоинспекцию.

Помимо этого, в январе-июне в зоне платной парковки в Петербурге выявлено более 350 поврежденных дорожных знаков и свыше 700 повреждений паркоматов и информационных табличек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о более 8 тыс. уклонистов от платы за парковку в центре Петербурга.

Андрей Цедрик