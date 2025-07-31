«Спартак завершил самый дорогой трансфер в своей истории

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш перешел в московский «Спартак» из стамбульского «Бешикташа». Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2029 года. За «Спартак» Жедсон будет выступать под 83-м номером.

По данным источников, сумма трансфера составила €25 млн (€20 млн — базовая сумма, еще €5 млн — бонусы). При этом технический директор «Бешикташа» Эдуард Граф в интервью порталу Odds заявил, что переход обошелся в €27 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории «Спартака». Ранее рекорд принадлежал переходу тринидадского форварда Ливая Гарсии из греческого АЕКа в феврале 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, сумма сделки составила €18,7 млн.

Жедсон является воспитанником португальской «Бенфики», выступал за английский «Тоттенхем». С июля 2022 года полузащитник представлял «Бешикташ». В прошлом сезоне он провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых отличился 12 голами. В 2024 году в составе команды стал обладателем Кубка и Суперкубка Турции.

Подробнее о трансфере — в материале «Ъ».

Таисия Орлова