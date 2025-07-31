Житель Екатеринбурга арестован на 14 суток за пропаганду нацистской символики

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Кирилла Минабутдинова 1997 года рождения виновным в пропаганде публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), сообщили «Ъ-Урал» в силовых структурах. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: источник «Ъ-Урал» в силовых структурах Фото: источник «Ъ-Урал» в силовых структурах

Как следует из материалов дела, Кирилл Минабутдинов демонстрировал нацистскую символику, что является нарушением российского законодательства. В суде обвиняемый пытался избежать наказания, заявив о своем психическом нездоровье, однако экспертиза подтвердила его вменяемость. Ранее, в 2019 году, он уже привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ).

Постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Ранее в Екатеринбурге прошел масштабный рейд в отношении лиц, придерживающихся неонацистских взглядов. По данным источника, были арестованы на 14 суток 24-летний Денис Ю. и 20-летний Никита С. за пропаганду нацистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

Полина Щуцкая