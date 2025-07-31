Путин подписал закон об аресте лицевых счетов сотовых операторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов сотовой связи прекращать операции по возврату авансов после наложения на них арестов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что закон направлен против дропперов. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский объяснял ТАСС, что кибермошенники применяют лицевые счет сотовых операторов для вывода денег даже после возбуждения против них уголовного дела. Так как они, в отличие от банковских счетов не принадлежат физлицам.

Ранее в СМИ поступила информация, что в закон входит положение об остановке услуг связи для граждан, чьи средства были арестованы. По данным ТАСС этот пункт присутствовал в проекте закона на стадии первого чтения, но в итоговую версию он не попал.