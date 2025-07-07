Дропперам снизят «мобильность»

Госдума рассмотрит законопроект о блокировке подозрительных сумм на мобильных счетах. Это может произойти в ближайшие дни. Речь идет об авансовых платежах за мобильную связь, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, эта мера призвана усилить защиту от кибермошенников. Володин отметил, что каждое третье преступление сейчас совершается именно в цифровой среде, а более 80% краж — это дистанционные хищения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У сотовых операторов нет достаточного функционала для противодействия дропперам, и мошенники этим пользуются, обращает внимание член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко: «Сейчас операторы не предоставляют финансовые услуги напрямую, но для осуществления переводов взаимодействуют с банками и платежными системами. По закону банк может блокировать переводы, которые считаются подозрительными, когда клиент просит оператора перевести денежные средства на какой-то счет, но, в соответствии с какими-либо установленными в законе критериями, данный платеж либо перевод может считаться подозрительным.

Сейчас такая статистика в большом объеме существует в отношении банковских карт. Между абонентом и оператором связи существует договор оказания услуг. Если абонент вносит авансовый платеж, то он может быть ему возвращен только в том случае, если услуга не оказана или если договор расторгается. Иных услуг, кроме связи, оператор оказывать не может».

Закон установит обязанность операторов сотовой связи остановить возврат абоненту внесенных авансом денег, если появятся подозрения, что работает схема по обналичиванию. В последнее время из-за усиления ответственности дропперов именно трансакции с использованием мобильных номеров пришли на смену традиционным банковским картам, объясняет директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Дропперские цепочки изрядно поредели в связи с увеличением ответственности. Схему, по которой деньги выводятся мошенниками, решили включить переводы через сотовых операторов.

Например, преступники называют жертве якобы безопасный счет, на который она переводит деньги. Эти средства мошенники перекидывают на баланс сим-карты и потом уже переводят дальше на какую-то карту, которая для них относительно безопасна. В дропперских цепочках ранее было просто несколько карт. Теперь туда хотят включить счет сим-карты. Такие пополнения и переводы требовали определенной комиссии, что для мошенников было невыгодно. Положить на счет сим-карты 100 тыс. руб. и потом их снять не всегда получится. В то же время такие трансакции не отслеживаются как мошеннические, то есть Центробанк ведет базу данных счетов преступников, а вот такого реестра, как номера сим-карт, нет. Поэтому предлагается расширить практику ограничения по использованию банковских карт еще и на сим-карты, поскольку они могут быть промежуточным звеном в цепочке отмывания денежных средств.

Но блокировки затрагивают и легитимные переводы. К сожалению, это неизбежность».

Сумма аванса на мобильный номер, которая может вызвать подозрения, не так велика: это связано возросшей себестоимостью мошеннических схем и компенсируется относительной простотой работы с платежными решениями сотовых операторов, считает руководитель департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Ермаков: «Из-за ужесточения законодательства дропперы достаточно сильно подорожали.

Например, дропперская пластиковая карточка стоит порядка 80-90 тыс. руб. Раньше — 10-15 тыс. руб. Исходя из этого, подорожал средний чек мошенничества. 20 тыс. руб. — та сумма, от которой могут начинать работать алгоритмы антифрод-решений и анализировать эту трансакцию на предмет совершения преступления. Дропперы достаточно часто используют различные каналы вывода средств, такие как кошельки маркетплейсов, где можно получить конечную некую физическую выгоду, избегая при этом открытия банковских карт. Соответственно, счета, которые открываются на стороне операторов, — это один из каналов либо усложнения цепочки вывода средств, либо конечной монетизации, если оператор сотовой связи это позволяет сделать.

Скорее всего, тут речь идет больше про отмывание средств, но законопроект окажется максимально полезным и усложнит цепочку вывода».



По данным Центробанка, дропперами в России ежемесячно становятся 80 тыс. человек. С 5 июля участникам посреднических схем по выводу денег может грозить заключение сроком до шести лет, плюс штраф до 1 млн руб.

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Станислав Крючков