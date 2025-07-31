Путин ввел мораторий на выдачу лицензий для производства спирта

В России ввели мораторий на выдачу новых лицензий на производство этилового спирта. Закон подписал президент Владимир Путин.

Мораторий коснется лицензий на деятельность по производству, хранению и поставкам этилового спирта, а также на выпуск этилового спирта для производства его фармацевтической субстанции. Он будет действовать до 1 апреля 2027 года.

Закон был инициирован председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным. Он объяснял предложение по введению моратория образовавшимся на рынке профицитом. При этом, по имеющимся у «Ъ» данным участников алкогольного рынка, в январе—мае 2025 года в России произведено 21,18 млн декалитров спирта. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.