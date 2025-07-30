Четвертый кандидат подал документы для участия в выборах губернатора Дона

Четвертым кандидатом, представившим в избирательную комиссию Ростовской области необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона, стал Сергей Косинов, выдвинутый региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба облизбиркома Ростовской области Фото: пресс-служба облизбиркома Ростовской области

Листы поддержки Сергея Косинова содержат 239 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований области.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», до этого в облизбирком подали документы для регистрации врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, а также Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ).

Наталья Белоштейн