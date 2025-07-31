Глава «НПФ Альфа» оценила перспективы программы долгосрочных сбережений

С середины 2024 года к российским программам долгосрочных сбережений (ПДС) присоединились 5 млн человек. Как рассказала «Ъ» гендиректор «Негосударственного пенсионного фонда Альфа» Лариса Горчаковская., это очень хороший показатель для нового финансового инструмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У ПДС точно есть большие перспективы. Ведется серьезная работа как со стороны рынка и НАПФ, так и со стороны Минфина, ЦБ и Госдумы по разъяснению механики программы, ее преимуществ и гарантий»,— сказала госпожа Горчаковская.

Клиент ПДС получает софинансирование от государства до 36 тыс. руб. в год, налоговый вычет со взносов в пределах 400 тыс. руб. в год, возможность использовать средства при критических заболеваниях или потере кормильца. Также эта программа обладает высокой доходностью. Участник ПДС вправе обратиться за назначением ежемесячной пенсии после 15 лет участия в программе или по достижению определенного возраста: 55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин. В качестве гарантии для клиентов также существует возможность выхода из ПДС с возвратом взносов после 3-5 лет.

Подробнее — в интервью Ларисы Горчаковской «Ъ».