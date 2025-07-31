«Надо говорить о выборе ПДС среди финансовых продуктов в целом»

О перспективах развития пенсионного рынка, особенностях программы долгосрочных сбережений, стимулировании инвестиционной активности граждан рассказала в интервью “Ъ” гендиректор «НПФ Альфа» Лариса Горчаковская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Горчаковская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лариса Горчаковская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Какие перспективы программы долгосрочных сбережений (ПДС) просматриваются сейчас?

— Официально программе полтора года — она была запущена в январе 2024 года. Но фактически большинство фондов вступили в активную фазу продаж ближе к середине прошлого года, поэтому можно считать, что ПДС полноценно функционирует год. И за это время ее участниками стали 5 млн человек. Это очень хороший показатель для нового финансового инструмента.

У ПДС точно есть большие перспективы. Ведется серьезная работа как со стороны рынка и НАПФ, так и со стороны Минфина, ЦБ и Госдумы по разъяснению механики программы, ее преимуществ и гарантий. Многих смущает длительность периода накоплений: максимально — это 15 лет.

С одной стороны, эти опасения понятны: турбулентность нашей экономики приводит к недоверию граждан к инвестициям на долгосрочный период.

С другой стороны, многие все же рассматривают для себя такой горизонт планирования, если говорить, например, о будущем детей. Ведь родители зачастую даже школу для своих детей выбирают с прицелом на будущее образование в вузе и сразу же учитывают, что лучше на это образование копить уже сейчас.

Ну и про пенсию, про которую все говорят примерно одинаково: «на нее не проживешь», «не хочу о ней думать» — все равно думают. И создают дополнительные источники дохода.

Поэтому 15 лет — не так уж и долго. Тем более что многие НПФ уже сегодня дают возможность выхода из программы без потери дохода и с полным возвратом взносов через три-пять лет. Казалось бы, это противоречит самой идее долгосрочных накоплений, но это, скорее, дополнительная гарантия для клиентов. Не факт, что они этой возможностью будут пользоваться, но ее наличие дает некое спокойствие, делает капитал более ликвидным.

Точно есть с чем поработать, чтобы программа стала более привлекательной. Например, налоговый вычет для людей в предпенсионном возрасте. Мы ждем поправок в Налоговый кодекс, которые решат этот вопрос.

Сейчас программа наиболее востребована у людей более старшего возраста, поэтому хотелось бы предоставить им все ее преимущества. Очень рассчитываем на семейную программу, но это, скорее, уже про развитие.

— Можно ли считать ее наиболее привлекательной программой на пенсионном рынке в сравнении с негосударственным пенсионным обеспечением (НПО)?

— ПДС по большому счету каннибализировала НПО. Эти программы продолжат работать у юридических лиц, но для физических лиц ПДС точно интереснее и выгоднее. По своей сути обе программы — это долгосрочные накопления, только в варианте ПДС — с дополнительными бонусами, а в НПО — нет.

— Какие именно дополнительные бонусы получает клиент по ПДС?

— Это софинансирование от государства до 36 тыс. руб. в год, налоговый вычет со взносов в пределах 400 тыс. руб. в год, возможность использовать средства при критических заболеваниях или потере кормильца. Ну и доходность потенциально выше, чем в НПО, поскольку это новый портфель, он формируется сегодня из наиболее доходных инструментов. В НПО всех этих преимуществ нет.

— Можно ли сказать, что программы ПДС станут главным выбором большинства россиян в ближайшее время на рынке НПФ?

— Рынок НПФ в общем-то не богат продуктами — до последнего времени у нас было негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. НПО заменила ПДС. Судьба ОПС тоже сейчас решается: возможно, этот вид страхования в ближайшие год-два трансформируется в ПДС. Тут, скорее, надо говорить о выборе ПДС как инструмента для накоплений не среди продуктов НПФ, а среди финансовых продуктов в целом. ПДС должна быть таким же продуктом в портфеле, как депозит, ИИС, ДУ или любой другой инструмент. Она позволит обеспечить баланс риска и доходности, распределить активы для долгосрочных и краткосрочных целей.

— Как влияет государственное софинансирование на привлечение средств потенциальных клиентов? Насколько его нужно увеличить, чтобы увеличить число договоров хотя бы в два раза? Поможет ли решить этот вопрос корпоративное софинансирование?

— Конечно, любой дополнительный бонус даст дополнительный поток клиентов. Говорить об увеличении софинансирования со стороны государства сегодня, наверное, преждевременно. В этом году впервые клиенты получат это софинансирование, и надо будет посмотреть, как после этого вырастут и новые взносы, и повторные. Единственное, что, на мой взгляд, сейчас можно обсуждать с государством,— это индексация софинансирования, по аналогии, например, с маткапиталом. Это помогло бы снять одно из основных возражений клиентов: деньги съест инфляция.

Софинансирование взносов работодателем — это еще одна замечательная возможность для развития ПДС. Когда-то такой опыт уже был: некоторые работодатели софинансировали взносы своих сотрудников по ОПС. Тогда можно было внести 12 тыс. руб. в год на счет накопительной пенсии, 12 тыс. руб. добавляло государство и еще работодатель. И сейчас его нужно возобновить и расширить. Компании таким образом смогут расширить соцпакет, что в сегодняшних реалиях борьбы за кадры очень актуально — одним ДМС уже никого не удивишь, и повысить лояльность сотрудников. Государство в итоге получит дополнительный поток инвестиций для финансирования инфраструктурных проектов, для которых как раз и нужны те самые «длинные» деньги, поступающие от ПДС.

— Что выступает сдерживающим фактором для новых фондов в привлечении клиентов по ПДС?

— По собственным взносам сдерживающих факторов нет. Но по переводу ОПС в ПДС — сплошные стоп-факторы. Сейчас это возможно сделать только в рамках одного фонда. На перевод из ОПС одного фонда в ОПС другого фонда, а потом уже в ПДС уйдет три года. Это не только долго, но и сложно. Клиентов это не устраивает. Мы понимаем, что ждать изменений в системе ОПС уже вряд ли стоит, поэтому работаем с тем, что есть. Зато мы точно знаем, что клиенты, которые проходят этот непростой путь, максимально осознанные и лояльные.

— Выходит, что перевод своих накоплений из одного НПФ в другой займет несколько лет. Можете подробнее объяснить, из чего складываются эти сроки?

— Перевод ОПС из одного фонда в другой сегодня происходит так. Например, в 2025 году вы заключаете договор с новым фондом и подаете заявление на перевод. Это первый год процесса. До 31 марта 2026 года ваши накопления поступят в новый фонд. Это уже второй год. В 2026 году вы можете подать заявление на их перевод в ПДС. Передача накоплений из одной программы в другую состоится до 31 марта 2027 года. Это уже третий год. И это при условии, что вы решили переходить в год фиксации дохода, то есть без его потери (а это происходит раз в пять лет), или пренебрегли накопленным доходом, если он, например, был невысоким в предыдущем фонде. Если вы хотите сохранить весь доход, то нужно подавать заявление о срочном переходе, оно будет исполнено через пять лет после подачи.

С ПДС ситуация еще хуже. Там переход из одного фонда в другой возможен только через пять лет. Так определено в законодательстве. То есть в 2025 году заключаете договор с новым фондом и расторгаете со старым. Через пять лет, на шестой год, в 2030-м, накопления по ПДС будут переданы в новый фонд. Такие «пенсионные наручники» получаются.

По обратной связи от клиентов, такой период ожидания избыточен: они бы хотели иметь большую свободу для смены страховщика по аналогии с другими финансовыми инструментами.

Особенно остро проблема встанет, если этот момент не будет учтен при разработке нормативной базы по автоконвертации ОПС в ПДС. Получится, что клиента на пять лет привяжут к одному фонду. Видится очень важным это учесть и предусмотреть возможность смены НПФ после автоконвертации в течение, например, трех лет.

Есть вопросы и по самой механике переходов. Клиенту нужно обращаться в два фонда: сначала в новый — для заключения договора, затем в действующий — для подачи заявления на расторжение и перевод выкупной суммы в другой фонд. У большинства фондов нет отделений по стране, процесс должен быть организован в онлайне и при этом работать без сбоев, чтобы такое заявление на расторжение было своевременно обработано и исполнено, чтобы клиент был информирован о статусах и мог контролировать процесс на всех его этапах.

— Каковы сейчас перспективы НПО?

— На мой взгляд, эта история остается исключительно для корпоративных клиентов с многолетними программами. В силу трудоемкости всех процедур вряд ли кто-то из компаний пойдет на закрытие программ НПО и открытие ПДС. Корпоративные ПДС — это уже новых клиентов надо привлекать. А действующие программы НПО входят в соцпакеты, под них написаны положения, в них участвуют сотни, а то и тысячи сотрудников.

Доля отдельных клиентов — физических лиц по НПО не так значима, чтобы оказывать на этот рынок существенное влияние. Как правило, большинство договоров с физическими лицами были заключены в рамках паритетных корпоративных программ. Поэтому НПО в лучшем случае останется на прежнем уровне, если компании не начнут сокращать их финансирование.

— Что стоит ждать от рынка ОПС?

— Ответ на этот вопрос, мы, скорее всего, получим до конца года. Летом впервые прозвучала идея об автоконвертации ОПС в ПДС. О ней говорили Анатолий Аксаков (глава комитета по финансовому рынку Госдумы.— “Ъ”) и Иван Чебесков (замминистра финансов.— “Ъ”), а это значит, что идея уже точно не останется просто идеей. Поэтому посмотрим, какую реализацию она получит. Сейчас рано говорить хоть о какой-то конкретике, но мы точно выступаем за то, чтобы не были нарушены ни права клиентов, ни права операторов. У клиентов обязательно должна быть возможность отказа или выбора фонда для дальнейшего управления накоплениями, а у фондов — равная возможность доступа к клиентам, чтобы не произошло безоговорочной привязки к текущему НПФ.

Интервью взял Андрей Ковалев