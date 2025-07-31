ЦБ впервые установил лимиты по ипотеке на ИЖС

Банк России впервые установил количественные лимиты по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и по нецелевым кредитам под залог недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В Центробанке объяснили, что в этих сегментах много клиентов, которые часто допускают просрочки. Во втором квартале этого года долговая нагрузка выше 80% зафиксирована у 30% заемщиков для ИЖС и у 46% — для кредитов под залог недвижимости. Введенные лимиты начнут действовать с 1 октября.

Лимит установлен на уровне ниже среднерыночных значений для ограничения наиболее рискованных выдач ипотек. В пресс-службе уточнили, что в дальнейшем ограничения могут ужесточить, чтобы дойти до уровня, характерного «для классической ипотеки на первичном рынке и необеспеченных потребительских кредитов соответственно».

В начале июля ЦБ ввел количественные ограничения на выдачи по ипотеке и автокредитам. Теперь доля кредитов на новостройки с первоначальным взносом менее 20% у заемщиков с ПДН выше 50% может достигать не более 2% от общего количества выдач.