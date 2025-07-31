Ставрополье удвоило экспорт минеральной воды в Армению в 2025 году

В январе-июне 2025 года Ставропольский край экспортировал в Армению 79 т минеральной воды, что на 50% превысило показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы министерства экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За первое полугодие 2025 года Ставрополье экспортировало в республику 79 т минеральной воды без добавления сахара на $36 тыс. В ведомстве отметили, что из Ставропольского края в Армению кроме минеральной воды экспортируют молоко, сыр, кондитерские изделия, подсолнечное масло.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в январе-мае 2025 года доля Ставропольского края в российском производстве минеральной воды выросла до 7% с показателем в 115,3 млн полулитров. С января по июнь 2025 года на экспорт отправлено 19 тыс. т минеральной воды на $8 млн.

Наталья Белоштейн