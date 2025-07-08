Ставропольский край занял 7% в производстве минералки в России

В российском производстве минеральной воды доля Ставропольского края выросла до 7% с показателем в 115,3 млн полулитров в январе-мае 2025 года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные министерства экономического развития региона.

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В 2024 году доля производства минеральной воды Ставропольем в общероссийском объеме составляла 6,5%. Сейчас розливом минеральных и питьевых вод в регионе занимаются 30 организаций.

По данным ведомства с 1 января по 15 июня 2025 года ставропольские производители экспортировали 19 тыс. т минеральной воды на $8 млн.

Продукцию поставляют в 18 стран, в их числе Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Израиль, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, Молдавия, Монголия, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Узбекистан и Южная Осетия.

Наталья Белоштейн