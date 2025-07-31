Трамп призвал «Хамас» к капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил, что быстрее всего закончить гуманитарный кризис в Газе позволит капитуляция «Хамаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

«Самый быстрый способ положить конец гуманитарным кризисам в Газе — это капитуляция ХАМАСа и освобождение заложников!»,— написал американский президент в соцсети TruthSocial.

Ранее господин Трамп назвал неудовлетворительным результаты переговоров между «Хамасом» и Израилем. По его мнению, группировка изначально не планировала «заключать сделку». «Похоже, они хотят своей гибели»,— сказал президент.

Накануне семнадцать стран, включая участников Лиги арабских государств (Катар, Египет, Саудовская Аравия и Иордания) подписали призыв к «Хамасу» о разоружении. Вместе с тем международное сообщество возвращается к концепции «двугосударственного решения» палестино-израильского конфликта. О признании Палестины заявили во Франции, Канаде и Великобритании.

Подробнее — в материале «За Газу ответят».