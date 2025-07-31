Суд продлил арест редактору Ura.ru Денису Аллаярову до 4 октября

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Денису Аллаярову до 4 октября, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ходатайство о продлении ареста было удовлетворено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Аллаяров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров был задержан 5 июня в Екатеринбурге после того как в редакции издания прошли обыски. По версии следствия, Денис Аллаяров передавал взятку в размере 20 тыс. руб. своему дяде, бывшему начальнику уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, за покупку оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей.

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил Дениса Аллаярова в СИЗО до 4 августа по ст. 291 УК РФ (дача взятки). По данным адвокатов журналиста, он оказался под следствием в связи с тем, что полицейский дал на него показания. Денис Аллаяров вину не признал и заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. В агентстве считают, что журналист стал жертвой оговора со стороны экс-полицейского.

«Оставляют [в СИЗО] только для того, чтобы оказывать на меня давление, требуют оговорить родных и близких мне людей в обмен на свободу. Делать этого я не буду»,— публикуют заявление Дениса Аллаярова из суда представители редакции Ura. ru.

Постановление суда о продлении меры пресечения не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Причины, по которым была избрана такая мера пресечения, и детали уголовного дела не уточняются.

Полина Щуцкая