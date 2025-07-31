Рупия приблизилась к историческому минимуму из-за угроз Трампа ввести пошлины

Курс индийской рупии на торгах в Мумбае падал до 87,79 за доллар, приближаясь к историческому минимуму. Рекордно низкий курс национальной валюты Индии к доллару США был зафиксирован в феврале этого года. Тогда за доллар давали 87,95 рупии.

Снижением закрылся и фондовой рынок Индии. Так, индекс Sensex по итогам торговой сессии снизился на 0,36%, или 296,28 пункта, а индекс Nifty 50 Национальной фондовой биржи опустился на 0,35%. При этом на открытии торгов оба индекса теряли примерно по 1%.

Падение фондового рынка и курса рупии вызвано угрозами Дональда Трампа, который накануне объявил о введении с 1 августа 25-процентных импортных пошлин на все товары из Индии. Индийские власти в ответ заявили, что по-прежнему ведут переговоры с США и намерены заключить торговое соглашение.

О тарифной политике США — в материале «Ъ» «Гадания по торговой сделке».

Кирилл Сарханянц