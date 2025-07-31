Россия готова увеличить квоту для студентов из Лаоса

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Господин Путин заявил о готовности России увеличить квоту для лаосских студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В России традиционно получают образование лаосские молодые люди, юноши и девушки, и мы готовы продолжать эту работу и увеличивать квоту»,— сказал российский президент (цитата по сайту Кремля).

В декабре 2023 года Россия и Лаос подписали меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования. На 2023/24 учебный год было выделено 100 квот на обучение лаосских граждан. В числе наиболее востребованных у них направлений названы международные отношения и экономика.

О системе высшего образования в России — в материале «Ъ» «Ускоренье — мать ученья».