Университеты хотят стать вторыми пилотами

Минобрнауки готовится расширить список участников пилотного проекта по ускоренному переходу на новую систему высшего образования. Сейчас в нем всего шесть университетов, и министерство готово дать шанс ведущим вузам, имеющим право на разработку собственных образовательных стандартов. “Ъ” выяснил, какие вузы намерены уже в следующем году учить студентов по-новому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Работа над национальной системой высшего образования ведется с мая 2022 года, когда Минобрнауки на фоне разрыва связей с западными университетами и научными организациями анонсировало отказ от Болонского процесса. В итоге чиновники решили заменить систему «бакалавриат—магистратура» на схему «базовое высшее—специализированное высшее—аспирантура». Глава Минобрнауки Валерий Фальков неоднократно заявлял, что главной задачей такой системы является обучение специалистов «в один такт», чтобы выпускники первой ступени «не воспринимались как недоучки».

В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» должен завершиться к 2026 году, а массовый переход на новую систему запланирован на 2027–2028 учебный год. Для этого министерство должно разработать нормативно-правовую базу, а университеты — обновить образовательные программы. Впрочем, господин Фальков с согласия президента Путина разрешил ведущим вузам обучать по модернизированным программам уже со следующего года, не дожидаясь всеобщего перехода на новую схему.

«Интерес к включению в число пилотных участников достаточно велик,— заявили “Ъ” в Минобрнауки.— Особое внимание при отборе будет уделено вузам, имеющим право на разработку и реализацию собственных образовательных стандартов».

Напомним, таковых в стране 59: к ним относятся федеральные и национальные исследовательские университеты, а также 17 вузов из перечня, утвержденного отдельным указом президента. Когда отбор будет завершен, ведомство обновит действующий указ о пилотном проекте. Расширение группы пилотных вузов «станет этапом плавного перехода к новой модели работы», заявили “Ъ” в Минобрнауки.

“Ъ” решил выяснить, намерены ли университеты воспользоваться этой возможностью. «Несмотря на то что наш вуз не включен в изначальный перечень университетов пилотного проекта, мы самостоятельно разработали новые, шестилетние образовательные программы с "инженерным ядром", которые соответствуют всем современным требованиям»,— рассказали в пресс-службе МГТУ имени Баумана. В Бауманке надеются, что уже со следующего года смогут принимать абитуриентов на новые учебные программы c выдачей документов об образовании нового образца.

НИЯУ МИФИ также намерен стать участником расширенного «пилота», подтвердил “Ъ” первый проректор Олег Нагорнов. Университет уже определил направления, которые возможно в кратчайшие сроки перевести на новую модель. «В первую очередь мы ориентируемся на перевод инженерно-технических направлений подготовки по всем уровням образования. Предполагается большое количество практики на уровне базового образования и узкие специализированные модули на уровне специального высшего»,— отметил он.

«Мы бы хотели начать процесс перехода после приемной кампании 2025 года, чтобы иметь возможность реализации в 2026 году,— рассказал начальник управления профориентации и приема абитуриентов Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского Павел Агрба.— У нас большое количество программ, и перевести сразу все в новый формат будет затруднительно. Поэтому будут выбраны наиболее приоритетные для вуза направления». По его словам, в следующем году планируется начать обучение по новой схеме по нескольким программам юрфака и химфака, а также Института экономики.

Проректор по образовательной деятельности Томского политеха Михаил Соловьев сообщил, что вуз уже «ведет работу с Минобрнауки». «На уровне базового высшего образования мы бы хотели перейти по всем направлениям подготовки сразу. На уровне специализированного образования изменения обсуждаются только по отдельным направлениям подготовки,— сказал он.— Более того, в вузе уже в этом году будут запущены две модернизированные программы — "Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг" и "Электроника и автоматика физических установок"».

РАНХиГС готов к изменениям, заверил проректор Владимир Колодкин: «Мы находимся в стадии активной трансформации образовательной модели». Он подчеркивает, что «уход от понятий "бакалавриат" и "магистратура" не отменяет содержания деятельности, требований к образовательному результату или смены каких-то иных устоявшихся парадигм в модели и построении учебных планов».

Полина Ячменникова