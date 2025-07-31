Число заявок на форум «Утро» в Тюмени с участием Артема Жоги возросло до 5 тысяч

Организаторы форума молодежи «Утро», который пройдет в Тюмени 24-29 сентября, завершили прием заявок, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. По его данным, число зарегистрированных участников возросло с 2 тыс. 11 июля до 5,1 тыс. 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это рекордный показатель за все время существования форума, конкурс — 10 человек на место. Его основная тема — "Молодые профессионалы России". Помимо образовательной программы участники обсудят 80-летие Победы и Год защитника Отечества»,— написал господин Жога в своем Telegram-канале, добавив, что встретится с участниками форума.

Полпред ранее сообщал, что жители России от 14 до 35 лет готовы «самым активным образом включаться в решение задач, которые стоят перед экономикой». «Форум "Утро" — отличный шанс обменяться опытом с участниками из других регионов, повысить свои компетенции и вдохновиться новыми идеями»,— сказал Артем Жога.

Он пояснил, что все шесть регионов УрФО разместят на полях форума тематические площадки. В частности, власти Свердловской области подготовят пространство по теме изучения IT-инструментов, Тюменской области — о профессиональных траекториях развития школьников, Челябинской области — о работе с информацией и данными, Курганской области — о практиках менторства, Ханты-Мансийского автономного округа — о формировании управленческих навыков, Ямало-Ненецкого автономного округа — о трендах в медиа.

Форум «Утро» для молодежи из регионов РФ и других государств проводится под эгидой полпреда президента в УрФО с 2013 года. По данным организаторов, участники получают новые знания и компетенции, презентуют свои идеи и получают ресурсную поддержку на их реализацию.

Василий Алексеев