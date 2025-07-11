На форум «Утро» с участием Жоги в Тюмени зарегистрировались две тысячи человек

Для участия в форуме молодежи Уральского федерального округа (УрФО) «Утро» в Тюмени 24-29 сентября заявки направили около 2 тыс. человек, сообщил полномочный представитель президента Артем Жога в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что жители России от 14 до 35 лет готовы «самым активным образом включаться в решение задач, которые стоят перед экономикой». «Молодежь стремится наращивать свои компетенции и реализовывать свой потенциал в самых разных отраслях. Такие площадки, как форум "Утро" — отличный шанс обменяться опытом с участниками из других регионов, повысить свои компетенции и вдохновиться новыми идеями»,— заверил господин Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред пояснил, что все шесть регионов УрФО разместят на форуме тематические площадки. В частности, власти Свердловской области подготовят пространство по теме изучения IT-инструментов, Тюменской области — о профессиональных траекториях развития школьников, Челябинской области — о работе с информацией и данными, Курганской области — о практиках менторства, Ханты-Мансийского автономного округа — о формировании управленческих навыков, Ямало-Ненецкого автономного округа — о трендах в медиа. «Обязательно лично приеду пообщаться с самой активной и креативной молодежью Урала»,— добавил Артем Жога.

Форум «Утро» для молодежи из регионов РФ и других государств проводится под эгидой полпреда президента в УрФО с 2013 года. По данным организаторов, участники получают новые знания и компетенции, презентуют свои идеи и получают ресурсную поддержку на их реализацию.

Василий Алексеев