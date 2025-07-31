В Шереметьево объяснили задержки вылетов ограничениями Минобороны

Задержки рейсов в аэропорту Шереметьево связаны с ограничениями на использование воздушного пространства, введенными Минобороны, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта. Эти меры повлияли на внутренние маршруты, но работа продолжается в штатном режиме.

С 8:00 до 12:00 было задержано около 20 рейсов, в основном на внутренние направления. Например, рейсы в Саратов были перенесены с 8:29 на 11:30 и с 9:35 на 13:45. Рейс в Самару вылетел с опозданием, отправившись в 9:59 вместо запланированных 8:25. Задержки также коснулись рейсов в Екатеринбург, Томск и Нижний Новгород.

Опоздания зафиксированы и у прилетающих рейсов, например, из Владивостока и Ухты. Некоторые аэропорты, куда направлялись задержанные рейсы, также ввели временные ограничения. Саратовский аэропорт был закрыт для приёма и отправки воздушных судов с 6:38 до 10:17.