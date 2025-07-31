СвЖД назначила дополнительную электричку в Камышлов для гостей UralTerraJazz

Свердловская железная дорога (СвЖД) назначила дополнительный пригородный поезд из Екатеринбурга в Камышлов и обратно для перевозки гостей и участников международного джазового фестиваля UralTerraJazz, сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На маршруте будет курсировать электропоезд «Финист» №7226. Он отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский в 10:18 (время местное), прибытие в Камышлов в 12:30. Обратно пригородный поезд №7225 отправится из Камышлова в 21:20, прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский в 23:38.

График движения составлен таким образом, чтобы пассажиры успели к началу мероприятия днем и смогли вернуться в Екатеринбург вечером с пересадкой на метро. Стоимость проезда в одну сторону составит 232 руб.

На XI международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет 9 августа в Камышлове на площадке Центрального городского стадиона. В рамках фестиваля выступят ведущие джазмены, в том числе Даниил Крамер, Алексей Подымкин, Артем Манукян и другие.

В июне с вокзалов и станций СвЖД отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении отправлено 2,5 млн пассажиров (+3,7%), в дальнем следовании — 0,8 млн (+2,8%).

Полина Щуцкая