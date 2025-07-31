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В Новороссийске на набережной задержали мужчину с топором

20 июля 2025 года на набережной Новороссийска местные жители вызвали полицию из-за агрессивного поведения мужчины с топором. На место оперативно прибыл наряд правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Задержанным оказался 35-летний житель города. У него изъяли топор, а за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) составили административный протокол. Мужчина был оштрафован.

Расследование факта повреждения имущества не выявило оснований для возбуждения уголовного дела.

Саркис Айвазян

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