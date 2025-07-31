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На Ставрополье природный памятник «Каменные образования Столбы» получил паспорт

Во время установки охранной зоны памятник природы «Каменные образования Столбы» получил паспорт. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Минприроды Ставропольского края

Фото: пресс-служба Минприроды Ставропольского края

Объект расположен в 1,5 км северо-западнее села Александровского, на левобережье истоков реки Томузловки. Он представляет собой группу останцовых массивов высотой до 5 м, наиболее примечательные из которых напоминают развалины триумфальной арки и фигуру африканского слона.

«Памятник природы имеет высокую научную ценность для геоморфологических и палеогеографических исследований и представляет интерес, как для специалистов, так и для туристов»,— отметили в пресс-службе Минприроды края.

В ведомстве добавили, что «Столбы» — фрагменты рифовых образований, сформированных донными организмами и водорослями, генерирующими углекислый кальций. Необычные формы скал — результат многовекового воздействия ветровой эрозии.

На территории памятника и в его охранной зоне запрещена любая деятельность, способная нанести ущерб природному комплексу.

Наталья Белоштейн

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