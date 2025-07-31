Politico: Трамп может предложить России «кувалду» для разрушения барьеров ЕС

Президент США Дональд Трамп может предложить России масштабную экономическую сделку. Та способна стать «кувалдой» и разрушить экономический барьер, возводимый Евросоюзом против Москвы из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов из западных стран и американских экспертов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Как отмечает издание, инициатива господина Трампа вызывает тревогу среди европейских дипломатов. Они опасаются, что в обмен на прекращение военных действий США могут предложить России «колоссальные экономические сделки» и уступки, которые существенно ослабят санкционное давление на Москву.

Представители нефтегазовой отрасли США предупредили, что подобные шаги могут нанести серьезный урон энергетическому сектору Штатов, особенно росту экспорта СПГ. Бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт подчеркнул, что единственный фактор, способный подорвать рост американского СПГ, — возобновление поставок энергоносителей из России.

Один из восточноевропейских чиновников прокомментировал Politico, что в Европе сохраняются надежды на отказ от российских энергоносителей. При этом ЕС «беспокоят разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности в позиции США», подчеркнул собеседник издания.

Об отношениях России и США — в материале «Ъ» «"Ультиматум невозможно продлевать бесконечно"».