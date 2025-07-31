Для ярославцев сезон в МХЛ начнется 6 сентября

Ярославские хоккейные молодежные команды, входящие в систему «Локомотива», начнут новый сезон в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) 6-8 сентября. Об этом сообщается в соцсетях команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

6 сентября «Локо-76» встретится в Ярославле с командой «АКМ-Юниор». Как подчеркнули в МХЛ, это будет первая в сезоне встреча команд из разных конференций. Соперники встречались в межсезонье, тогда туляки победили со счетом 5:1. 8 и 9 сентября пройдут домашние игры «Локо» против «Академии Михайлова».

«Полный календарь чемпионата 2025/2026 будет опубликован 1 августа в 12:00»,— уточнили в МХЛ.

Алла Чижова