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Для ярославцев сезон в МХЛ начнется 6 сентября

Ярославские хоккейные молодежные команды, входящие в систему «Локомотива», начнут новый сезон в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) 6-8 сентября. Об этом сообщается в соцсетях команд.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

6 сентября «Локо-76» встретится в Ярославле с командой «АКМ-Юниор». Как подчеркнули в МХЛ, это будет первая в сезоне встреча команд из разных конференций. Соперники встречались в межсезонье, тогда туляки победили со счетом 5:1. 8 и 9 сентября пройдут домашние игры «Локо» против «Академии Михайлова».

«Полный календарь чемпионата 2025/2026 будет опубликован 1 августа в 12:00»,— уточнили в МХЛ.

Алла Чижова

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