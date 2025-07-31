Задержан житель Кузбасса, ограбивший ювелирный магазин на 8,5 млн рублей

В Кузбассе правоохранители задержали жителя Прокопьевска по делу об ограблении ювелирного магазина. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурант дела ворвался в торговое помещение и угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет. Затем при помощи топора он разбил витрину и забрал около 160 золотых цепочек. Предварительно ущерб оценивается более чем в 8,5 млн руб.

Как установили правоохранители, после нападения злоумышленник выехал на автомобиле в сторону Новосибирска. Грабитель был задержан силовиками на трассе. В ходе обыска у задержанного изъяли золотые украшения общей массой около 1,5 кг. Кроме того, у преступника изъяли незарегистрированный газовый пистолет, который он закопал в лесу после нападения.

Александра Стрелкова