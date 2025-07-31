РСТ: туристы отменили часть броней в отелях на Камчатке после землетрясения

Туристические компании на Камчатке работают в штатном режиме, однако отменена часть броней и аннулированы некоторые туры. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Председатель Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова рассказала, что сейчас временно закрыты вулкан Горелый и его пещеры, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский. Также она рекомендовала не посещать вулканы Авачинский, Козельский, экструзию Верблюд и побережье Авачинского залива из-за повышенного риска камнепадов.

По словам госпожи Седовой, массовых отмен или переносов туров нет. Сейчас в регионе, по ее оценке, находится около 8 тыс. туристов. Также Ирина Седова рассказала, что более сложная ситуация возникла на Курильских островах, поскольку там повреждена инфраструктура.

Землетрясение магнитудой 8,7 в Тихом океане у берегов Камчатки произошло накануне. В Петропавловске-Камчатском сильно поврежден детский сад, незначительно — жилые дома и торговые центры. На Курильские острова вскоре после землетрясения пришло цунами высотой 3-4 м.

Подробнее — в материале «Туристы не покидают Камчатку».