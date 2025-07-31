Останина попросила Бастрыкина защитить семьи пострадавших от собак

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травли родственников детей, пострадавших от нападения собаки в Ессентуках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Поводом стало обращение председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. Депутат попросила главу СК взять под контроль ситуацию с преследованием родственников несовершеннолетних, которые недавно пострадали в Ессентуках.

Следственные органы СК по Ставропольскому краю уже расследуют уголовное дело о халатности при организации отлова и содержания бездомных животных. По доводам депутата организована дополнительная доследственная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Роману Ткаченко подготовить доклад по всем аспектам обращения и итогам проверки.

Как писал «Ъ-Кавказ», депутаты Ставропольской краевой Думы одобрили изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае». Согласно принятым поправкам, размер штрафа за несоблюдение требований к содержанию и выгулу домашних питомцев возрос до 4 тыс. руб. для физических лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Тат Гаспарян