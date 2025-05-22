На Ставрополье увеличили штрафы за нарушения правил содержания животных

Депутаты Ставропольского края приняли поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Согласно внесенным изменениям, размер штрафа для физических лиц увеличен до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100 тысяч, сообщает ИА Stavropol.Media со ссылкой на пресс-службу краевой думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, законодатели определили понятие «экстраординарная ситуация» в сфере обращения с бездомными животными, а также утвердили основания и порядок установления соответствующего режима. Полномочия по введению такого режима предоставлены правительству Ставропольского края. Режим может быть введен как на всей территории региона, так и в отдельных муниципалитетах.

Николай Аксенов