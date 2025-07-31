«Динамо» усилилось бразильским полузащитником Рубенсом

Бразильский полузащитник Рубенс подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с футболистом действительно до 2030 года. За «Динамо» он будет выступать под 44-м номером. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Рубенса оценивается в €6 млн.

Рубенсу 24 года. Он является воспитанником бразильского клуба «Атлетико Минейро». Выступал за основную команду с 2021 года. В составе клуба полузащитник провел 151 матч, отличившись девятью голами и девятью результативными передачами. Вместе с командой Рубенс доходил до финала Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес.

Таисия Орлова