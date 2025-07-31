Новосибирский кандидат в депутаты не смог оспорить отказ в регистрации

Новосибирский облизбирком отклонил жалобу Романа Зиновьева на отказ в регистрации в качестве депутата законодательного собрания региона. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в комиссии.

Заседание облизбиркома, рассмотревшего жалобу, состоялось 31 июля. Кандидатуру Романа Зиновьева выдвинула КПРФ в одномандатном округе №3. В ГАС «Выборы» указывается, что он работает стоматологом-терапевтом. Ранее облизбирком сообщал о том, что кандидату отказано в регистрации в связи с тем, что он является членом сразу двух партий — КПРФ и «Единой России».

Процедура регистрации в третьем округе, в состав которого входят Куйбышевский район и часть Убинского района, завершена. Ее успешно прошли четыре кандидата: Марина Войнова (ЛДПР), Сергей Смирнов («Единая Россия»), Наталья Хрущева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Дмитрий Чолий («Новые люди»). Господин Смирнов является действующим депутатом заксобрания от этого округа.

Валерий Лавский