«РКР» займется привлечением инвестиций в исторический центр Ростова
В Ростовской области разработают концепцию развития кварталов в исторической части Ростова-на-Дону — Солдатской Слободе, с учетом ограничений охранных зон. Этим займется Региональная корпорация развития Ростовской области (РКР). Об этом на конференции «Ведомости Юг» сообщил заместитель директора корпорации Игорь Далаксакуашвили.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Эта часть города расположена между Буденновским и Ворошиловским проспектами, а также улицами Большой Садовой и Набережной. Из-за строгих требований охранных зон объектов культурного наследия эта территория является одной из самых сложных для развития.
Отмечается, что концепция развития Солдатской Слободы направлена на поиск компромисса между сохранением исторического облика и созданием инвестиционно привлекательных проектов. По мнению господина Далаксакуашвили, даже при существующих ограничениях возможны точечные решения проблемы.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о планах представителей Общественной палаты Ростовской области создать в Ростове-на-Дону специализированный архитектурный отдел или департамент для управления развитием исторического центра.