«РКР» займется привлечением инвестиций в исторический центр Ростова

В Ростовской области разработают концепцию развития кварталов в исторической части Ростова-на-Дону — Солдатской Слободе, с учетом ограничений охранных зон. Этим займется Региональная корпорация развития Ростовской области (РКР). Об этом на конференции «Ведомости Юг» сообщил заместитель директора корпорации Игорь Далаксакуашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Эта часть города расположена между Буденновским и Ворошиловским проспектами, а также улицами Большой Садовой и Набережной. Из-за строгих требований охранных зон объектов культурного наследия эта территория является одной из самых сложных для развития.

Отмечается, что концепция развития Солдатской Слободы направлена на поиск компромисса между сохранением исторического облика и созданием инвестиционно привлекательных проектов. По мнению господина Далаксакуашвили, даже при существующих ограничениях возможны точечные решения проблемы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о планах представителей Общественной палаты Ростовской области создать в Ростове-на-Дону специализированный архитектурный отдел или департамент для управления развитием исторического центра.

Наталья Белоштейн