В Ростове могут создать департамент для развития центра города

С инициативой создать в Ростове-на-Дону специализированный архитектурный отдел или департамент для управления развитием исторического центра выступили представители Общественной палаты Ростовской области. Об этом на конференции «Ведомости Юг» заявил председатель комиссии по экономической политике и предпринимательству Общественной палаты региона Сергей Гайдук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По мнению общественника, исторический центр Ростова, охватывающий территорию от Сиверса до 45-й линии и от Береговой до Красноармейской, утратил свою экономическую функцию, сформированную более 100 лет назад, когда Дон обеспечивал городу доходы и развитие. С появлением новых районов и индустриального развития в XX веке центр начал «вымирать», а здания пустеют из-за отсутствия активности и инвестиций.

Сергей Гайдук отметил, что для возрождения центра необходимо дать ему новую функцию – развлекательно-туристическую, с созданием инфраструктуры, включая школы, поликлиники и жилые комплексы. Пока этому препятствует ограничения охранной зоны объектов культурного наследия.

Чтобы воплотить перечисленные идеи, в Ростове нужно создать специальную группу, которая займется разработкой реальных проектов.

Наталья Белоштейн