Экс-баскетболист НБА Роберсон стал игроком «Зенита»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании соглашения с американским форвардом Андре Роберсоном. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin C. Cox / Pool Photo / AP Фото: Kevin C. Cox / Pool Photo / AP

Контракт рассчитан на один сезон, также предусмотрена возможность продления.

Андре Роберсону 33 году. В 2013 году на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он был выбран командой «Миннесота Тимбервулвз», однако права на него были обменяны в «Оклахома-Сити Тандер». За «Оклахому» форвард выступал с 2013 по 2020 год. Сезон-2020/21 он провел в составе «Бруклин Нетс». Затем Роберсон представлял французские клубы «Шоле» и АСВЕЛ.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» впервые выиграл регулярный чемпионат. В play-off команда дошла до финала, где уступила московскому ЦСКА со счетом 2:4 в серии до четырех побед. В межсезонье главным тренером петербургского клуба был назначен словенец Александер Секулич.

Таисия Орлова