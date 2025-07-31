Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Япония отменила предупреждение об угрозе цунами после камчатского землетрясения

Метеорологическое управление Японии отменило все предупреждения об угрозе цунами. Об этом сообщает гостелерадиокомпания NHK.

Речь идет о предупреждениях, которые вводились в муниципалитетах страны накануне после землетрясения на Камчатке. Сегодня секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщала об одном погибшем и семи пострадавших при эвакуации из опасных районов.

Землетрясение в Тихом океане у берегов Камчатки признали сильнейшим в сейсмозоне с 1952 года. В Петропавловске-Камчатском из-за происшествия повреждены жилые дома, детские сады и торговые центры. После землетрясения угроза цунами была объявлена в Японии, Китае, Канаде, США и Чили.

Подробнее о землетрясении — в материале «Камчатка ушла из-под ног».

Новости компаний Все