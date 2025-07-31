Япония отменила предупреждение об угрозе цунами после камчатского землетрясения

Метеорологическое управление Японии отменило все предупреждения об угрозе цунами. Об этом сообщает гостелерадиокомпания NHK.

Речь идет о предупреждениях, которые вводились в муниципалитетах страны накануне после землетрясения на Камчатке. Сегодня секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сообщала об одном погибшем и семи пострадавших при эвакуации из опасных районов.

Землетрясение в Тихом океане у берегов Камчатки признали сильнейшим в сейсмозоне с 1952 года. В Петропавловске-Камчатском из-за происшествия повреждены жилые дома, детские сады и торговые центры. После землетрясения угроза цунами была объявлена в Японии, Китае, Канаде, США и Чили.

Подробнее о землетрясении — в материале «Камчатка ушла из-под ног».