Администрация Усть-Катава прокомментировала спор о субсидии с минстроем региона

В администрации Усть-Катава прокомментировали решение суда, согласно которому с руководства муниципалитета взыскали почти 30 млн руб. в пользу министерства строительства Челябинской области. Деньги в качестве субсидии были выделены в рамках строительства ледовой арены имени Валерия Знарка, минстрой через суд потребовал вернуть их из-за несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию.

Согласно судебным материалам, администрация нарушила сроки сдачи объекта, установленные в соглашении о предоставлении субсидии. Ледовую арену надо было ввести в эксплуатацию до конца 2023 году, но официально она была зарегистрирована в Росреестре 18 января 2024 года.

В администрации Усть-Катава пояснили «Ъ-Южный Урал», что ледовую арену зарегистрировали позже из-за переноса сроков внеплановой проверки. Инспекторы главного управления государственного строительного надзора Челябинской области назначили ее на период с 26 декабря 2023-го по 16 января 2024 года.

«В связи с плохими погодными условиями на территории Челябинской области и снежными заносами на федеральной трассе М5 представители главного управления Госстройнадзора региона не смогли выехать на проверку 26-29 декабря. С 1 по 8 января были праздничные нерабочие дни. Проверка состоялась только 16 января 2024 года. 17 января получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 18 января он поставлен на государственный учет»,— рассказали в администрации Усть-Катава.

Руководство муниципалитета подало 29 июля 2025 года апелляционную жалобу на решение суда. В ответе на запрос «Ъ-Южный Урал» исполняющий обязанности главы Усть-Катава Дмитрий Дьячковский прокомментировал, что суд формально отнесся к вынесению решения, не дал оценку поведению администрации и не учел, что субсидия была освоена в полном объеме и в назначенные сроки.

«Взыскание денежных средств в сумме около 28 млн руб. окажет негативное воздействие на все сферы деятельности муниципального образования»,— заключил Дмитрий Дьячковский.

Ольга Воробьева