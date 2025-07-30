Субсидия уходит с катка

В Челябинской области арбитражный суд удовлетворил иск регионального министерства строительства и инфраструктуры о взыскании почти 30 млн руб. с администрации Усть-Катава. Муниципалитет получил эти деньги в 2023 году в качестве субсидии на строительство ледовой арены имени Валерия Знарка. Минстрой потребовал вернуть часть средств из-за того, что администрация ввела объект в эксплуатацию позже запланированного срока почти на две недели. Всего в 2024 году министерство направило 15 исков к муниципалитетам о взыскании в общей сумме более 150 млн руб. Часть из них также связаны с субсидиями на строительство физкультурных объектов. Администрация Усть-Катава обжалует решение суда, однако эксперты считают, что шансы оспорить его невелики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году минстрой области подал к муниципалитетам 15 исков на 150 млн рублей

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году минстрой области подал к муниципалитетам 15 исков на 150 млн рублей

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с администрации Усть-Катава более 28 млн руб. субсидий, выделенных из регионального бюджета на возведение ледовой арены. Полностью удовлетворен иск регионального министерства строительства и инфраструктуры. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление о взыскании неосновательного обогащения с администрации Усть-Катава было подано в октябре 2024 года. Требования минстроя Челябинской области включали 27,3 млн руб. основного долга и более 1,1 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами, начисленные за период с 1 июня по 30 августа 2024 года.

Согласно материалам дела, предметом спора стали средства, выделенные на возведение крытого хоккейного корта в Усть-Катаве. В феврале 2023 года администрация Усть-Катава и министерство заключили соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Всего на строительство спортивного объекта Усть-Катаву выделили 273,2 млн руб.

В обоснование иска министерство строительство указало, что по соглашению о предоставлении субсидии объект должны были ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Но сведения о регистрации ледовой арены поступили в Единый государственный реестр недвижимости только 18 января 2024-го. В апреле того же года министерство потребовало от администрации Усть-Катава вернуть часть субсидий из-за невыполнения условий. Мэрия отказалась, в связи с чем власти региона обратились в суд.

Ответчик, возражая против иска, указывал, что объект все-таки был введен в эксплуатацию. Арбитражный суд региона полностью согласился с доводами истца и удовлетворил его требования в полном объеме.

В материалах дела имеется информация о том, что администрация Усть-Катава подала апелляционную жалобу на решение суда. “Ъ-Южный Урал” направил в мэрию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и позицию насчет требований минстроя. На момент написания материала ответ не поступил.

На момент получения субсидии из регионального бюджета строительство ледовой арены в Усть-Катаве шло второй год — с ноября 2021 года. Объект, которому впоследствии присвоили имя тренера Валерия Знарка, появился на улице Автодорожной. Ледовая арена представляет собой двухэтажное здание площадью 3,8 тыс. кв. м с трибунами на 120 мест. По данным портала госзакупок, строительством объекта занималась компания «Менеджмент сити», с которой был заключен контракт на сумму 409 млн руб. на срок до 31 октября 2023 года. Общий объем инвестиций с учетом финансирования из областного бюджета составил около 439 млн руб. 11 октября 2024 года пресс-служба правительства Челябинской области сообщала о торжественном открытие ледовой арены в Усть-Катаве в присутствии губернатора Алексея Текслера.

В октябре — ноябре прошлого года министерство строительства Челябинской области направило сразу 15 исков к 12 муниципалитетам региона, в которых требовало взыскать задолженности, неосновательное обогащение, а также проценты за пользование деньгами на общую сумму более 150 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел, по шести заявлениям на 74 млн руб. требования были удовлетворены. Основаниями для этого в том числе стало нарушение запланированных сроков сдачи социальных объекта. Так, суд взыскал почти 25 млн руб. с администрации Аргаяшского района. Это часть субсидии, выделенной на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в селе Аргаяш. Более 11 млн руб. взыскано с администрации Нязепетровского района, получившей субсидию на продолжение строительства физкультурного-оздоровительного комплекса с бассейнами в районном центре.

Три заявления к Уйскому, Октябрьскому и Чебаркульскому районам на общую сумму 7,5 млн руб. региональный минстрой отозвал. В настоящий момент Арбитражный суд Челябинской области продолжает рассматривать еще шесть исков на общую сумму более 70 млн руб. к администрациям Магнитогорска, Верхнего Уфалея, Троицка, Уйского, Аргаяшского и Катав-Ивановского районов.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев считает, что у администрации Усть-Катава почти нет шансов оспорить решение суда.

«Если нет процессуальных нарушений, и стороны не предоставляют новых доказательств, то в отсутствие ошибок решение устоит. Единственным шансом администрации избежать возврата субсидии является предоставление неопровержимых доказательств форс-мажорных обстоятельств, помешавших своевременному введению объекта в эксплуатацию»,— отметил господин Терентьев. Эксперт отметил, что подобные ситуации чаще всего решаются в досудебном порядке.

«В данном случае получатель должен был завершить работы до 31 декабря, а завершил к середине января, что с учетом “новогодних каникул” выглядит скорее техническим нарушением. Обычно в таких ситуациях на нарушение просто закрывают глаза, но почему-то не на сей раз. На что рассчитывает истец, мне тоже не вполне понятно. Формально, да, основания для иска есть, как и для его удовлетворения, но нарушение сроков при выделении субсидий — это не редкость. Такие ситуации обычно разрешаются в досудебном порядке, поскольку даже через суд взыскать средства с муниципалитета чаще всего невозможно»,— заключил Александр Терентьев.

Ольга Воробьева