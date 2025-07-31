Figma привлек $1,2 млрд в ходе одного из крупнейших IPO за год

Американский сервис для дизайнеров Figma привлек $1,2 млрд в ходе IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвесторы покупали акции сервиса по $33 — на $1 выше верхней границы ценового диапазона, установленного им ранее в $30–32. Общая капитализация Figma тем самым составила $19,3 млрд. Это IPO стало одним из крупнейших размещений с начала года — в условиях, когда этот рынок переживает спад.

В 2022 году американский разработчик ПО Adobe объявил о покупке Figma за $20 млрд, однако сделка сорвалась из-за сложностей с получением одобрения со стороны регуляторов ЕС и Великобритании. В ходе IPO оценка сервиса оказалась чуть ниже этого уровня, однако существенно выше оценки в $12,5 млрд в прошлом году или оценки в $16,4 млрд, сделанной самим сервисом ранее в июле при изначальном определении цены акций на IPO.

Основным продуктом Figma является облачная платформа для дизайнеров, в последнее время компания активно использует в своих инструментах технологии искусственного интеллекта. Среди клиентов сервиса такие технологические компании, как ServiceNow, Workday и SAP. Ранее он сообщил, что его выручка в первом квартале текущего года выросла на 46%, до $228 млн, а прибыль утроилась, составив $45 млн.

Яна Рождественская