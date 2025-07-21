Сервис для дизайнеров Figma оценил себя в $16,4 млрд на IPO

Американский сервис для дизайнеров Figma опубликовал ценовой диапазон размещения своих акций в ходе предстоящего IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания собирается разместить около 37 млн акций по цене от $25 до $28. Тем самым Figma и ее нынешние инвесторы планируют привлечь $1 млрд, а общая оценка сервиса достигнет $16,4 млрд.

В 2022 году американский разработчик ПО Adobe объявил о покупке Figma за $20 млрд, однако сделка сорвалась из-за сложностей с получением одобрения со стороны регуляторов ЕС и Великобритании. Во время последнего раунда финансирования в прошлом году стоимость сервиса оценивалась в $12,5 млрд. Основным его продуктом является облачная платформа для дизайнеров, в последнее время компания активно использует в своих инструментах технологии искусственного интеллекта. Среди клиентов Figma такие технологические компании, как ServiceNow, Workday и SAP. Ранее сервис сообщил, что его выручка в первом квартале текущего года выросла на 46%, до $228 млн, а прибыль утроилась, составив $45 млн.

IPO Figma должно стать одним из крупнейших IPO в США за последнее время — в условиях, когда этот рынок переживает спад. По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, после размещения капитализация сервиса может превысить его оценку во время сделки с Adobe, достигнув $21 млрд.

Яна Рождественская