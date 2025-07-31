Володин рассказал, как нововведения в ЕГЭ помогут участникам СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 августа. Часть из них рассчитаны для дополнительной поддержки участников СВО. В частности, для военнослужащих продлят срок действия результатов ЕГЭ. По его словам, это поможет повышению доступности образования.

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В числе других инициатив:

с завтрашнего дня банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей;

от смс-рассылок можно будет отказаться, написав заявление оператору связи;

решение позволит защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом;

за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите нашей страны и ее интересов, вводит уголовная ответственность (касается в том числе мемориалов и за рубежом, максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы).

Господин Володин говорил, с 2022 года Госдума приняла более 130 законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. В 2024 году Совет федерации одобрил свыше 50 таких инициатив. В мае 2025-го Госдума одобрила закон о внесудебном банкротстве для участников СВО.