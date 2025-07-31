Штрафы за попрошайничество ввели в Нижегородской области

КоАП Нижегородской области дополнили нормой об ответственности за попрошайничество в общественных местах. Депутаты заксобрания 31 июля поддержали в двух чтениях законопроект, внесенный властями Арзамаса.

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Нарушителей в регионе будут штрафовать за приставание к гражданам в целях попрошайничества или гадания на 3-5 тыс. руб. Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.

Составлять протоколы будет уполномоченный орган, определенный правительством региона. В дальнейшем планируется заключить соглашение с МВД. В этом случае потребуются дополнительные расходы из регионального бюджета на компенсацию работы полиции.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэр Арзамаса Александр Щелоков инициировал изменения в областной КоАП из-за множества жалоб на наглое поведение попрошаек в центре города, где сосредоточено несколько религиозных объектов.

Галина Шамберина