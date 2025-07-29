Штрафом по руке просящего

В заксобрании Нижегородской области предварительно одобрили инициативу властей Арзамаса о введении в регионе административных штрафов за попрошайничество. Ранее мэра Арзамаса Александра Щелокова возмутило поведение попрошаек в историческом центре города, и приставания к гражданам в общественных местах предложено квалифицировать как нарушение общественного порядка по отдельной статье регионального КоАП. Депутаты предположили, что полиция не сильно захочет заниматься еще борьбой с попрошайками, а на заключение соответствующего соглашения с МВД России уйдет еще около двух лет. Тем не менее после внесения нормы в кодекс в областном правительстве начнут формировать практику по пресечению навязчивых приставаний на улицах, от которых страдают туристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уличные «зебры» также подпадут под ответственность за попрошайничество

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Уличные «зебры» также подпадут под ответственность за попрошайничество

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по вопросам госвласти и МСУ обсудил инициативу Арзамаса ввести штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за попрошайничество в кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. В июне арзамасский мэр Александр Щелоков рассказал, что получает множество жалоб от жителей и гостей города на наглое поведение попрошаек, пристающих к людям на Соборной площади. «Подкреплено личными наблюдениями; прогуляться из точки А до точки Б по Гостиному ряду, Соборной площади без назойливого сопровождения трудно. В обещания молиться за энную сумму верится с трудом. Постоянно обращаюсь в отдел МВД, в ручном режиме пытаясь найти решение»,— сообщил тогда мэр, анонсировав инициативу о введении штрафов.

В ней власти Арзамаса предложили ввести в областной КоАП отдельную статью 2.27 «Приставание к гражданам в общественных местах». Его определили как «нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли в целях попрошайничества», а также «навязывание иных услуг в общественных местах» (если это не образует административный состав мелкого хулиганства). По словам председателя гордумы Арзамаса Игоря Плотичкина, уличное попрошайничество и гадание ради получения денег распространены не только в Арзамасе, но и в других городах области. Однако на федеральном уровне этот вопрос законодательно никак не урегулирован, а «добропорядочные граждане» вынуждены испытывать постоянный дискомфорт от общения с навязчивыми уличными попрошайками, сообщил в заксобрании господин Плотичкин.

Правом составлять в отношении правонарушителей протоколы арзамасские власти предложили наделить полицию, для чего Нижегородской области потребуется заключать отдельное соглашение с МВД России. Это сразу вызвало вопросы у депутата Дмитрия Беднякова, в какие расходы обернется борьба с попрошайками. Однако обосновать их пока никто не смог. «Пока на федеральном уровне это соглашение не заключено, правительство Нижегородской области возложит эти полномочия на тот орган, который сам определит, потому что соглашение с МВД РФ может заключаться в течение двух лет. Они не сильно горят желанием»,— пояснил председатель комитета Владимир Паков. Тем не менее, по его словам, руководство регионального полицейского главка выразило готовность пресекать попрошайничество в общественных местах.

К внесенному законопроекту замечания подало Главное управление Минюста по Нижегородской области. По заключению министерства, в областном кодексе уже есть статья об административной ответственности за попрошайничество в метро, и следует уточнить формулировки, чтобы избежать дублирования. Кроме того, размытая формулировка про навязывание «иных услуг» рождает правовую неопределенность, отметили в Минюсте, предложив изучить опыт Москвы, а также Костромской, Ленинградской, Ростовской и Ярославской областей, которые ввели ответственность за попрошайничество.

Опасения высказал и депутат Николай Упирвицкий, спросив, не подпадет ли под предложенное определение попрошайничества волонтерская деятельность по сбору средств на различные благие нужды — добровольцы также работают в общественных местах. «Мне кажется, мы запрещаем приставать к гражданам с любой целью»,— отметил он. Коллеги успокоили депутата тем, что волонтерская работа к попрошайничеству никакого отношения не имеет. Затем члены комитета живо обсудили работу аниматоров в ростовых куклах зебр или оленей, которые на улицах пристают к прохожим, чтобы сфотографироваться с ними за деньги. «Проще этому оленю сразу по рогам надавать, и все…» — шутливо резюмировал Владимир Паков под смех зала.

С учетом замечаний Минюста и внесенных по этому поводу поправок комитет заксобрания рекомендовал принять норму о штрафах за попрошайничество сразу в двух чтениях. Депутаты областного парламента рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании 31 августа.

Роман Кряжев