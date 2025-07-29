Штрафом по руке просящего
В Нижегородской области введут ответственность за уличное попрошайничество
В заксобрании Нижегородской области предварительно одобрили инициативу властей Арзамаса о введении в регионе административных штрафов за попрошайничество. Ранее мэра Арзамаса Александра Щелокова возмутило поведение попрошаек в историческом центре города, и приставания к гражданам в общественных местах предложено квалифицировать как нарушение общественного порядка по отдельной статье регионального КоАП. Депутаты предположили, что полиция не сильно захочет заниматься еще борьбой с попрошайками, а на заключение соответствующего соглашения с МВД России уйдет еще около двух лет. Тем не менее после внесения нормы в кодекс в областном правительстве начнут формировать практику по пресечению навязчивых приставаний на улицах, от которых страдают туристы.
Уличные «зебры» также подпадут под ответственность за попрошайничество
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Комитет заксобрания по вопросам госвласти и МСУ обсудил инициативу Арзамаса ввести штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. за попрошайничество в кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. В июне арзамасский мэр Александр Щелоков рассказал, что получает множество жалоб от жителей и гостей города на наглое поведение попрошаек, пристающих к людям на Соборной площади. «Подкреплено личными наблюдениями; прогуляться из точки А до точки Б по Гостиному ряду, Соборной площади без назойливого сопровождения трудно. В обещания молиться за энную сумму верится с трудом. Постоянно обращаюсь в отдел МВД, в ручном режиме пытаясь найти решение»,— сообщил тогда мэр, анонсировав инициативу о введении штрафов.
В ней власти Арзамаса предложили ввести в областной КоАП отдельную статью 2.27 «Приставание к гражданам в общественных местах». Его определили как «нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении других граждан против их воли в целях попрошайничества», а также «навязывание иных услуг в общественных местах» (если это не образует административный состав мелкого хулиганства). По словам председателя гордумы Арзамаса Игоря Плотичкина, уличное попрошайничество и гадание ради получения денег распространены не только в Арзамасе, но и в других городах области. Однако на федеральном уровне этот вопрос законодательно никак не урегулирован, а «добропорядочные граждане» вынуждены испытывать постоянный дискомфорт от общения с навязчивыми уличными попрошайками, сообщил в заксобрании господин Плотичкин.
Правом составлять в отношении правонарушителей протоколы арзамасские власти предложили наделить полицию, для чего Нижегородской области потребуется заключать отдельное соглашение с МВД России. Это сразу вызвало вопросы у депутата Дмитрия Беднякова, в какие расходы обернется борьба с попрошайками. Однако обосновать их пока никто не смог. «Пока на федеральном уровне это соглашение не заключено, правительство Нижегородской области возложит эти полномочия на тот орган, который сам определит, потому что соглашение с МВД РФ может заключаться в течение двух лет. Они не сильно горят желанием»,— пояснил председатель комитета Владимир Паков. Тем не менее, по его словам, руководство регионального полицейского главка выразило готовность пресекать попрошайничество в общественных местах.
К внесенному законопроекту замечания подало Главное управление Минюста по Нижегородской области. По заключению министерства, в областном кодексе уже есть статья об административной ответственности за попрошайничество в метро, и следует уточнить формулировки, чтобы избежать дублирования. Кроме того, размытая формулировка про навязывание «иных услуг» рождает правовую неопределенность, отметили в Минюсте, предложив изучить опыт Москвы, а также Костромской, Ленинградской, Ростовской и Ярославской областей, которые ввели ответственность за попрошайничество.
Опасения высказал и депутат Николай Упирвицкий, спросив, не подпадет ли под предложенное определение попрошайничества волонтерская деятельность по сбору средств на различные благие нужды — добровольцы также работают в общественных местах. «Мне кажется, мы запрещаем приставать к гражданам с любой целью»,— отметил он. Коллеги успокоили депутата тем, что волонтерская работа к попрошайничеству никакого отношения не имеет. Затем члены комитета живо обсудили работу аниматоров в ростовых куклах зебр или оленей, которые на улицах пристают к прохожим, чтобы сфотографироваться с ними за деньги. «Проще этому оленю сразу по рогам надавать, и все…» — шутливо резюмировал Владимир Паков под смех зала.
С учетом замечаний Минюста и внесенных по этому поводу поправок комитет заксобрания рекомендовал принять норму о штрафах за попрошайничество сразу в двух чтениях. Депутаты областного парламента рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании 31 августа.